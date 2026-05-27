К 2030 году в Пермском крае построят еще 12 объектов здравоохранения

Решение кадрового вопроса, развитие медицинской инфраструктуры, создание комплекса мер для сохранения позитивной динамики в показателе — ожидаемой продолжительности жизни: такие задачи стояли и, само собой, стоят перед нашим регионом в области здравоохранения. В своем ежегодном послании глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, чего удалось добиться в этой сфере с 2020 года.

За последние 6 лет по федеральным программам «Земский доктор» (и «Земский фельдшер») и региональной «Медицинские кадры Прикамья» в учреждения региона привлекли 1115 врачей и фельдшеров. Всего с 2020 года в медучреждения пришли работать более 3000 медицинских работников.

Видна динамика и на омоложение отрасли. Средний возраст врачей в Пермском крае составляет 47,5 лет, среднего медицинского персонала – 44 года. В ряде учреждений средний возраст врачей уменьшился значительно. Например, в Чернушинской районной больнице – с 51 до 41 года.

Что касается обучения специалистов, то за последние 6 лет на четверть увеличилось число бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах и на 97% – контрольные цифры приема. В 1,6 раза (на 60%) выросло число студентов-целевиков в университете. Сегодня это более 1400 студентов и порядка 300 ординаторов.

Для увеличения количества фельдшеров внесена законодательная инициатива, чтобы поступать в колледжи на специальность «Лечебное дело» можно было после 9 класса. В этом году 280 фельдшеров первого набора уже придут работать в медучреждения.

Также с нового учебного года восстановится обучение по специальности «Стоматологическое дело» в трех учреждениях СПО.

В прошлом году были введены выплаты студентам и ординаторам, которые совмещают учебу с работой в больницах.

- За 6 лет в 3,5 раза выросло количество врачей-выпускников, трудоустраивающихся в медучреждения и на 75% увеличилось число целевых договоров со студентами медицинского университета. Возведен 31 объект, в медучреждения поставлено 11 300 единиц нового оборудования, включая высокотехнологичное; с 2021 года выполнено 26 комплексных капитальных ремонтов. В планах на 2026-2030 годы построить еще 12 объектов и провести 27 комплексных капитальных ремонтов, - подытожил губернатор.

