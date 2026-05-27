Ветераны СВО в Пермском крае получили упрощенный доступ к субсидии для открытия своего дела

Сегодня, 27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с посланием по итогам работы за минувший год и рассказал о планах по развитию края.

Выступление губернатора было посвящено, прежде всего, экономическому и промышленному развитию региона.

Свое мнение по этому поводу высказал директор школы № 87 г. Перми, ветеран СВО, глава пермского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Григоренко. Он отметил, что динамика развития региона впечатляет, а результат по специнвестконтрактам, высокотехнологическому и малому бизнесу — отличный. По словам Григоренко, Дмитрий Николаевич уделил много внимания ветеранам СВО, для которых в крае реализуются уникальные программы «Свой бизнес» и «Свое дело», благодаря чему они получают навыки создания малого бизнеса и доступ к инструментам региональной поддержки.

- Кроме того, буквально на днях Законодательное Собрание приняло закон, упрощающий для ветеранов доступ к субсидии для самозанятых для открытия первого дела, — подчеркнул Александр Григоренко. — Это все говорит о том, что региональные власти подходят комплексно к занятости ветеранов СВО. С ними не только отработают по переподготовке и трудоустройству на действующие предприятия. Этим сейчас активно занимается министерство социального развития и центры занятости.

Он также добавил, что ветеранам предлагают открыть свое дело, что поможет найти им источник дохода и поспособствует развитию экономики Пермского края. Григоренко обратил внимание на важность поручения губернатора главам держать на контроле трудоустройство ветеранов СВО.

- Также хотел отметить, что Дмитрий Николаевич в своем выступлении особо отметил Героев России (участников СВО), представителей рабочих династий, крупные оборонные предприятия. Это важно и нужно в условиях СВО, - резюмировал он.