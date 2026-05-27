В Прикамье возбудили уголовное дело после гибели девочки из-за упавшего дерева

Следственный комитет по Пермскому краю начал расследование после трагедии в Чайковском, где во время сильного ветра погибла 16-летняя девушка. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

По информации регионального СУ СКР, происшествие случилось 26 мая. Из-за мощных порывов ветра на подростка упало дерево. Полученные травмы оказались смертельными — девушка погибла на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства случившегося. В ходе расследования предстоит установить причины трагедии и проверить, были ли нарушения со стороны ответственных служб.

