Кадровый вопрос в пермской медицине решается

Главный врач Полазненской районной больницы Анастасия Калашникова.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем ежегодном послании уделил значительное внимание здравоохранению. Одной из тем стал кадровый вопрос в медицине.

- Неоднократно говорили про нехватку кадров в отрасли. Сегодня мы видим позитивные тенденции и уже можно говорить о результатах, — заявил Дмитрий Махонин.

С помощью федеральной программы «Земский доктор» и региональной «Медицинские кадры Прикамья» за шесть лет в территории края привлечено 1115 врачей и фельдшеров. Всего с 2020 года в больницы и поликлиники пришли работать более трех тысяч медицинских работников.

- Я точно могу сказать, что эти программы работают, - рассказала Анастасия Калашникова, главный врач Полазненской районной больницы. – В нашу больницу с 2023 года благодаря им четыре врача. И я могу смело утверждать, что у нас 100-процентная укомплектованность.

Здание районной больницы в Полазне было сдано в 2023 году.

- Раньше у нас было пять старых корпусов, и мы пациентов таскали с одного места в другое. А сейчас у нас всё в одном корпусе. И наши работники, и жители посёлка Полазна очень этим довольны. Так что действительно стройка новых медицинских объектов - это очень здорово! И хочу сказать, что мы с коллегой вышли после послания прямо вдохновленные. Потому что Дмитрий Николаевич сказал, что все у нас потихоньку получается и не только в отрасли здравоохранения, а во всех отраслях. И мы с высоко поднятой головой будем трудиться дальше на благо Пермского края. Потому что мы поняли, что нашу работу видно.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru