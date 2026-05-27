В районе Фороса альпинист упал со скалы и травмировался

В Крыму спасатели оказали помощь мужчине, сорвавшемуся со скального участка в районе Фороса. Инцидент произошел 25 мая недалеко от старого Севастопольского шоссе. Об этом пишет "МК в Крыму".

После сообщения о происшествии на место оперативно прибыли сотрудники горной поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Крыму и специалисты севастопольской службы спасения «Юг».

Как выяснилось, альпинист ушел с официального туристического маршрута и поднимался без страховочного снаряжения. Во время восхождения мужчина сорвался с высоты около 15 метров и получил травмы.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего на носилках спустили его вниз и передали медикам скорой помощи.

