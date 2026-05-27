Сотрудники филиала «ПМУ» «Уралхима» удостоены высоких наград

Фото: Сергей Королев

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами за заслуги перед химической промышленностью России. Торжественную церемонию на предприятии в канун профессионального праздника - Дня химика провел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили два сотрудника предприятия — ведущий инженер по подготовке производства электроцеха Игорь Мужиков и начальник цеха по производству аммиака Андрей Пустовик. Благодаря их работе успешно реализованы важные проекты развития филиала «ПМУ».

Нагрудным знаком «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации награждены заместитель главного инженера по экологии Кристина Мокрушина и ведущий инженер-эколог отдела экологии Елена Шамиева.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три сотрудника филиала «ПМУ»: ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха КИПиА Максим Коновалов, машинист компрессорных установок цеха по производству карбамида Сергей Лебедев, начальник газоспасательного отряда Евгений Мальгин.

- В филиале «ПМУ» дружный, сплоченный коллектив патриотов своей профессии, родного региона и страны, - сказал во время церемонии Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Такое отношение к делу позволяет предприятию быть одним из лидеров в России, вкладываться в социальную поддержку работников и поддерживать высокий уровень зарплат. 2026 год в нашем регионе объявлен Годом промышленности. Благодаря вашему труду Пермский край остается опорным краем для всей страны.