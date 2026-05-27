Дмитрий Махонин 27 мая выступит в прямом эфире с ежегодным посланием

Глава региона Дмитрий Махонин подведет итоги работы и расскажет о планах по развитию региона 27 мая. Прямой эфир состоится в формате ежегодного послания.

Трансляция будет доступна на странице губернатора во «ВКонтакте» в 16:00, а также на телеканале «Россия 24».

«Сегодня Прикамье сталкивается с новыми угрозами. Главный наш ответ на них – идти вперед! Перед нами, перед каждым регионом страны стоит задача повышения эффективности во всех сферах экономики. Об этом и о наших общих достижениях расскажу во время послания», – отметил Дмитрий Махонин.

