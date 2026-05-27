В Прикамье предприниматель нанес ущерб экологии региона на 1,2 млн рублей

Росприроднадзор рассмотрел обращения жителей Прикамья в отношении предпринимателя. Он допустил загрязнение почвы строительными отходами в городе Березники.

Инспекторы Западно-Уральского управления Росприроднадзора в ходе выездного обследования зафиксировали перекрытие почвы отходами от разборки зданий.

Надзорное ведомство обратилось в Пермский краевой суд с требованием устранить допущенные нарушения. Площадь загрязненного участка составила 2 040 кв. метров. Размер причиненного вреда почве превысил 1,2 млн руб.

Предприниматель отказался добровольно компенсировать причиненный ущерб. Надзорное ведомство обратилось с требованием по устранению нарушений в Пермский краевой суд. Судебная инстанция поддержала позицию Росприроднадзора и признала требования надзорного органа законными.

