Прикамье к вечеру ждет прохождение циклона «Jule» и шквал до 27 метров в секунду

Последствия урагана 26 мая в Пермском крае. Фото: Администрация Оханского муниципального округа

В Пермском крае во второй половине дня и вечером 27 мая ожидают неблагоприятные метеорологические явления. Экстренную информацию сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

На территории региона пройдет крупный град, сумма выпавших осадков превысит 20 мм. Ожидается шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду.

Жителям Прикамья рекомендуют проявить внимательность и осторожность. Телефон вызова экстренных служб – «112».

Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил о смещении из Башкирии в сторону региона обширного циклона «Jule». Очень сухой тропический воздух из Средней Азии поступит в восточные и центральные районы Прикамья. В это же время холодный фронт, разделяющий тропический и умеренный воздух, пройдет с севера на юг через центр края недалеко от Перми.

«В середине дня над Южным Уралом могут сформироваться грозы, которые будут смещаться на север и северо-восток в направлении Пермского края со скоростью до 80-90 км/ч. Это соответствует скорости ветра в средней тропосфере», – пояснили метеорологи.

Предварительно, наибольшая вероятность шквалов ожидается на юго-востоке Пермского края, где и дневной прогрев воздуха будет самым сильным. Порывы ветра будут схожи со вчерашними в Оханске или даже сильнее.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru