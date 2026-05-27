В Перми продлили работу летних кафе и уточнили понятие «газоны»

В Перми на пленарном заседании гордумы внесли ряд изменений в Правила благоустройства города. Депутаты утвердили новое определение понятию «газоны», увеличили расходы на озеленение и продлили работу сезонных кафе.

На территории города сезонные (летние) кафе теперь будут работать с 1 апреля по 1 ноября. Сборно-разборные конструкции и дополнительное оборудование, включая обогреватели, пледы и уличные фонари, должны обеспечить надлежащую эксплуатацию точек общепита с адаптацией к погодным условиям.

В Перми теперь будет считаться «газоном» покрытая травянистой или древесно-кустарниковой растительностью поверхность земельного участка. Газон ограничен бортовым камнем (бордюром) с граничащей с территорией, имеющей твердое, мягкое или комбинированное покрытие.

Расходы на озеленение города должны быть не меньше средств, полученных за снос и повреждение зеленых насаждений.

На территории горда окончательно запретят: размещение транспорта на газонах, цветниках, детских игровых и спортивных площадках, объектах озеленения и цветниках; мойку транспорта, слив топлива и масел, технических жидкостей вне предназначенных для этого мест; отсыпку склонов оврагов грунтом и другими материалами; сжигание отходов производства, мусор, растительные отходы за исключением проведения лесосечных работ в границах городского лесничества.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

