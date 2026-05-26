В Пермском крае отметили масштабное вторжение бизнеса из Китая

В Пермском крае налоговые органы зафиксировали резкий рост числа бизнесменов из Китая. На начало марта в организациях региона численность китайских граждан на руководящих должностях по сравнению с прошлым годом выросла в три раза и составила 12 человек.

Число учредителей юридических лиц достигло 37 человек, что на 19% больше показателя 2025 года. Чуть меньше оказалось индивидуальных предпринимателей. Рост составил 8% и достиг 34 человек.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением стратегии китайского бизнеса, пишет «Новый компаньон». Ранее более половины компаний из Китая находились в Московском и Дальневосточном регионах, сейчас география их присутствия расширтлась на всю территорию России. Предприниматели из Китая все чаще выбирают официальную регистрацию бизнеса. Это дает им возможность стать полноценными участниками рынка на территории России.

Интерес бизнеса Китая к российским регионам обусловлен из-за роста торговых пошлин со стороны США, лояльностью к китайским товарам и освободившейся ниши после ухода европейских компаний в России. Важным аспектом экономической составляющей также стало сокращение доли российских производителей на маркетплейсах из-за роста издержек и логистических затрат.

В прошлом году крупнейшими партнерами Пермского края по объему экспорта стали Китай, Бразилия и Турция. Прирост поставок по несырьевому неэнергетическому экспорту зафиксировали в Малазию, Мексику и Бангладеш.

