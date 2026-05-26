В Перми восьми участникам полумарафона «ЗаБег.РФ» потребовалась медпомощь

Фото: Первое Пермское Беговое | permrun.ru

В Перми подвели итоги полумарафона «ЗаБег.РФ». Для участия в забеге 23 мая прошли регистрацию 6,5 тыс. участников.

Из-за введенного в этот день режима «Беспилотная опасность» и временной приостановки забега стартовали около 5,5 тыс. человек. Организаторы оставили право за отказавшимся от участия получить финишную медаль.

На этом приключения на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км не закончились. Они прошли испытание сложными погодными условиями, включая жару и дождь. Во многом это повлияло на самочувствие некоторых участников забега.

«Была большая тревога из-за жары за здоровье бегунов, но мы подготовились с учетом опыта 2023 года. Очень много воды и пожарные машины спасли в этот день кучу людей. Было восемь медицинских случаев без госпитализаций. Я всегда меряю успешное мероприятие этим показателем. Все старты в рамках мероприятия состоялись и не закончились», – подвела краткие итоги забега один из его организаторов Александра Посохина.

Победителями «ЗаБег.РФ» в Перми стали: 21,1 км – Лилия Салахутдинова и Антон Белобородов; 10 км – Ирина и Алексей Патраковаы; 5 км – Анастасия Васина и Алексей Краснов; эстафета 21,1 км и «Самая скоростная команда» – «Уралхим-ПМУ»; «Самая спортивная корпорация» – «Сибур-Химпром»; «Самая выносливая команда» – «Транснефть-Прикамье»; «Самая яркая команда» – «Талан».

Победители в школьном турнире: «Самая спортивная команда» – лицей №4; «Самая выносливая команда» — Пермское президентское кадетское училище; «Самая яркая команда» – Пермское суворовское военное училище.

Пермский полумарафон «ЗаБег.РФ» в восьмой раз провела команда Первого Пермского Бегового при поддержке краевого Минспорта.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru