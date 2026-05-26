Александр Бастрыкин заинтересовался неудовлетворительным состоянием дома в Перми

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении жилищных прав жильцов многоквартирного дома на ул. Луначарского в Перми. Ведомство начнет расследование по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О неудовлетворительном состоянии дома они рассказали в соцсетях. Длительное время подвальные помещения здания 1972 года постройки из-за неисправности инженерных коммуникаций затапливаются канализационными стоками. Это привело к распространению неприятного запаха, образованию плесени, разрушению конструкций и фундамента. Также антисанитарные условия зафиксированы на чердаках.

Управляющая компания мер к проведению ремонтных работ не принимает. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого управления ведомства доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов многоквартирного дома.

