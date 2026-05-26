Еще двое пермяков станут почетными гражданами города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почетными гражданами Перми станут директор муниципального автономного учреждения культуры «ПермьКонцерт Ирина Кулева и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков. Это решение приняли депутаты Пермской городской Думы.

Ирина Кулева не только возглавляет «ПермьКонцерт», она - художественный руководитель Образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Воскресение». В прошлом году стала лауреатам премии города Перми в сфере культуры и искусства за создание фестиваля «Причал».

Олег Третьяков начал трудовой путь в нефтяной сфере в 1987 году. С декабря 2005 работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В марте 2015 года стал гендиректором.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru