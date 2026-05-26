День пограничника в Перми отметят на набережной Камы

В Перми 28 мая отметят День пограничника. Торжественные мероприятия состоятся на набережной Камы. Организатором праздника выступит пермская краевая организация «Союз пограничников Прикамья».

За день до праздника, 27 мая, все причастные к нему соберутся в 19:00 у памятника «Разорванное братство». Рядом с ним состоится акция памяти «Боевой расчет».

Основная часть праздника начнется 28 мая. У арт-объекта «Счастье не за горами» напротив Речного вокзала с 10:00 пройдет сбор ветеранов-пограничников. С 11:00 до 11:30 состоится торжественный митинг.

После завершения митинга колонна «зеленых фуражек» направится к амфитеатру у Коммунального моста. В зоне амфитеатра с 12:00 до 14:00 пограничников Прикамья ждет культурно-спортивная программа «Граница на замке».

Участников большого праздничного события призывают оставаться образцом воина – патриота своей страны. Появление на празднике и на улицах города в нетрезвом состоянии не будет способствовать этому образу.

«Будем примером во всем – в одежде, в поведении и в делах», – подчеркнули организаторы праздника.

Администрация Перми напомнила о запрете розничной продажи алкогольной продукции в День пограничника. Запрет установили согласно постановления краевого правительства. Исключение составит розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Ответственность за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере – 20-40 тыс. руб., на юридических лиц – 100-300 тыс. руб.

