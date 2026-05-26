В Пермском крае наградили победителей конкурса социальных инициатив

Фото: администрация губернатора Пермского края.

В Пермском крае подвели итоги регионального конкурса социальных инициатив, в рамках которого 76 проектов некоммерческих организаций получат гранты губернатора. Одним из победителей стал проект «СВОи Герои», представленный председателем Комитета по поддержке ветеранов СВО Пермского края Александром Григоренко.

Проект включает два ключевых мероприятия - спортивный фестиваль «Сила Единства» и форум «Герои Прикамья».

Фестиваль «Сила Единства» пройдет в «Рекорд-Центре» и объединит ветеранов боевых действий и молодежь Перми. Участники смогут попробовать свои силы в различных дисциплинах, включая сборку-разборку автомата, мастер-классы по тактике и медицине, а также соревнования по жиму штанги и армрестлингу. В программе также предусмотрены командные игры в лазертаг и полоса препятствий. Фестиваль «Сила Единства» уже получил положительные отклики, и – вероятней всего - будет проводиться ежегодно.

Форум «Герои Прикамья» будет организован на базе «Дома молодежи» и нацелен на адаптацию и социализацию ветеранов СВО. Участники смогут пройти обучение на семинарах и тренингах по командообразованию, что поможет им стать лидерами ветеранских объединений в своих муниципалитетах.

Александр Григоренко отметил, что проект «СВОи Герои» направлен на консолидацию ветеранов и расширение их взаимодействия с молодежью.

