В Перми возбуждено уголовное дело из-за ужасного состояния жилого дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жильцов многоквартирного дома на улице Луначарского. В СК сообщают также, что зданию чуть больше 50 лет, оно было построено в 1972 году.

- В социальных сетях распространялась информация о неудовлетворительном состоянии здания: в подвалах скопился мусор, протекают трубы, из-за чего в квартирах ощущается неприятный запах. Повышенная влажность приводит к разрушению фундамента и конструкций. Несмотря на обращения жителей в различные инстанции, управляющая компания не приняла мер по устранению нарушений, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.

Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и восстановление прав граждан.

