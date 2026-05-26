В Прикамье простятся с участником СВО Михаилом Фалалеевым

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа ВК.

Администрация Гайнского муниципального округа сообщила о гибели земляка, Михаила Викторовича Фалалеева, который проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.

Герой трагически погиб 12 мая 2026 года. Михаил служил начальником технического расчета зенитно-ракетной батареи отделения зенитного ракетного дивизиона морской пехоты. В своем сообщении в соцсетях администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отмечая, что он навсегда останется в памяти как настоящий патриот.

Прощание с Михаилом Фалалеевым состоится 27 мая 2026 года в 13.30 в Доме культуры поселка Сергеевский.

