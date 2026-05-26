В Перми представили агрегатор, помогающий пациентам выбирать клиники и докторов

Одна из уникальных услуг, которые могут оказывать пермские врачи - лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Дней Пермского бизнеса в Перми прошла пленарная сессия, посвященная развитию медицинского туризма и инструментам привлечения пациентов.

Ключевой темой стало создание медицинского туризма — от цифровых решений и сопровождения пациента до логистики и продвижения региона.

- Интеграция медицины и туризма позволяет создавать комплексные предложения для пациентов из других городов и стран, - отметил министр по туризму Сергей Хорошутин.

Генеральный директор АО «Медскан» Тимур Мубаракшин подчеркнул необходимость объединения клиник и сервисов в единую экосистему, чтобы пациенты могли получать лучшие медицинские услуги в России.

А руководитель рабочей группы Екатерина Айрих представила региональный агрегатор MEDPERM, который поможет пациентам выбирать клиники и специалистов. Также анонсирован старт второго акселератора по медицинскому туризму.

Сессия стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых возможностей развития медицинского туризма как перспективного направления экономики региона.

