27 мая в Пермском крае ожидается тропическая жара и шквалистый ветер

Жара будет сопровождаться низкой влажностью и сильным ветром.

27 мая на Урале сложится редкая синоптическая ситуация. В теплом секторе глубокого циклона, центр которого расположится над Татарстаном, произойдет мощный вынос тропического воздуха с территории Казахстана на Средний Урал.

- Такое распределение температуры на изобарической поверхности 950 гПа фиксируется нечасто - в последний раз подобное явление наблюдалось 12 июля 2023 года, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В результате в Прикамье установится аномально жаркая погода. Пик жары придется на восточные районы Пермского края, где дневная температура воздуха достигнет +30 °С. В целом по краю ожидается +25…+30 °С, на юго-западе — до +20 °С. Жара будет сопровождаться низкой влажностью и сильным ветром.

Ближе к вечеру возрастает вероятность шквалов. Пермякам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за предупреждениями МЧС.

