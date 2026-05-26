Фестиваль «Город встреч» откроется в Перми 12 июня

Фестиваль проводится в Перми уже в четвертый раз.

12 июня на пермской эспланаде состоится открытие летнего фестиваля «Город встреч» (0+).

Режиссером-постановщиком открытия станет Сергей Мандрик. Ожидается, что сцена в этот вечер перестанет быть просто концертной площадкой. Сценический комплекс создаст эффект трехмерного пространства с видом на фонтан и закат.

Откроет вечер хор «Млада», а основу шоу составят эксклюзивные номера от 40 пермских артистов. Имя федерального хедлайнера объявят позже.

Фестиваль продлится все лето и впервые выйдет за пределы Перми. В программе — театральные, музыкальные, семейные и спортивные события, а также фестиваль живой культуры «Обряды-наряды» и творческие лаборатории.

Напомним, «Город встреч» задумывался как флагман 300-летия Перми, а теперь станет символом народного единства. За четыре года фестиваль собрал почти 900 тысяч зрителей.

