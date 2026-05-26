В Прикамье прогнозируется высокая пожароопасность

Сотрудники МЧС предупредили жителей Пермского края о повышенной пожароопасности 26 мая.

"В связи с прогнозируемыми опасными и неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними", - пишут в ведомстве.

В связи с этим спасатели сформулировали несколько важных правил:

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву; - не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах; - не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы; - строго пресекайте шалость детей с огнём. Объясните им чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.

