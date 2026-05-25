В Перми вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции

Фото: пресс-служба городского ленинского суда

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции. На скамье подсудимых оказались экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 Павел Боровиков и бывший старший оперуполномоченный Данила Караулов.

Как установил суд, в мае прошлого года полицейские задержали в Кировском районе Перми троих мужчин, которых подозревали в причастности к незаконному обороту наркотиков. Один из задержанных предложил сотрудникам правоохранительных органов 10 тысяч рублей за то, чтобы информация о преступлении не была зарегистрирована. Однако Боровиков потребовал уже 600 тысяч рублей за отказ от дальнейшего разбирательства и доставления задержанных в отдел полиции.

По данным следствия, Караулов поддержал коллегу и оказывал психологическое давление на мужчин, напоминая им о возможном уголовном преследовании и заключении под стражу. В итоге задержанные согласились передавать деньги частями. За несколько дней бывшие сотрудники полиции получили не менее 348 тысяч рублей.

Завершить задуманное им не удалось. Передача оставшейся суммы была сорвана после вмешательства сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю.

Кроме того, летом того же года Боровиков, как установил суд, приобрёл наркотические вещества для дальнейшего сбыта. Он расфасовал их и подготовил тайник для реализации, однако довести преступный план до конца не смог — его действия были пресечены правоохранителями.

В ходе судебного разбирательства оба подсудимых частично признали вину по эпизоду с получением взятки. При этом Боровиков отрицал свою причастность к покушению на сбыт наркотиков.

Изучив материалы дела, суд признал обоих бывших сотрудников полиции виновными в получении взятки в крупном размере. Также Боровиков был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По совокупности преступлений Павлу Боровикову назначено 12 лет лишения свободы, штраф в размере 1,84 млн рублей и запрет на работу на государственной службе сроком на 10 лет. Данила Караулов получил 7 лет лишения свободы, штраф 1,74 млн рублей и лишение права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Оба осуждённых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать 348 тысяч рублей, полученных в качестве взятки.

