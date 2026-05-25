В Перми почти все участки под многоквартирными домами поставили на кадастровый учет

Власти Перми продолжают оформлять земельные участки под многоквартирными домами. За последние два года права собственности зарегистрировали для 470 таких территорий. Об этом пишет "Business Class".

По информации ведомства, на начало мая 2026 года в городе насчитывается 6184 многоквартирных дома. На сегодняшний день земельные участки оформлены уже под 96% из них.

Примерно для половины домов понадобилось провести кадастровые работы. Специалисты определили границы территорий и зарегистрировали их в общую долевую собственность жильцов.

В администрации пояснили, что часть участков имела сложный юридический статус. Например, земля могла числиться за предприятиями, жилищными кооперативами или другими организациями. В некоторых случаях дома находились внутри кварталов, поэтому дополнительно требовалось оформлять сервитут для обеспечения проезда и прохода.

После завершения всех процедур участкам присвоили кадастровые номера и официально закрепили границы. Теперь жители могут законно использовать придомовые территории — благоустраивать их, создавать парковки, устанавливать детские и спортивные площадки, а также защищать землю от незаконного использования.

