Более 10 тысяч человек зарегистрировались на Пермский марафон

На участие в девятом Пермском марафоне уже подали заявки 10 240 человек. Спортсмены приедут из 38 регионов России и 286 городов страны. Соревнования состоятся 5 и 6 сентября.

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, одним из участников полумарафона станет известный легкоатлет Владимир Никитин. Многократный чемпион России и рекордсмен страны в марафоне представит Пермский край на дистанции 21,1 километра.

В программу спортивного события традиционно войдут забеги на разные дистанции: классический марафон 42,2 км, полумарафон, забеги на 10 и 5 километров, детский старт, эстафета «Экиден» и соревнования для участников на колясках.

В этом году организаторы подготовили и новые форматы. На дистанции 2,5 километра пройдут семейный и костюмированный забеги, а также отдельный старт для тех, кто хочет показать лучший результат.

Организаторы отмечают, что в 2026 году количество участников Пермского марафона впервые может достичь 20 тысяч человек. Всем финишировавшим вручат памятные медали с изображением белки.

