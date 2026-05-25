НовостиОбщество25 мая 2026 14:39

Суд обязал федеральное учреждение оценить ущерб водным биоресурсам

Работы по подъему подъему затонувших судов проводились без оценки их влияния
Дарья ЩЕРБИНИНА
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов.

Во время проверки выяснилось, что ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» занималось подъемом затонувших бесхозяйных судов, а также их частей и механизмов в реках Сылва, Чусовая и Кама. При этом работы проводились без оценки их влияния на водные биоресурсы и среду обитания рыб. Кроме того, действия не были согласованы с территориальным управлением Росрыболовства.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, однако необходимые меры приняты не были.

Позже Пермский краевой суд поддержал позицию природоохранного прокурора. Суд отменил решение первой инстанции, ранее отказавшей в удовлетворении иска, и обязал федеральное учреждение провести оценку воздействия выполненных работ на водные биологические ресурсы и их среду обитания.

При использовании материала обязательна ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

