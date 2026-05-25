Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 13:44

С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев

Проверки затрагивают в том числе иностранных студентов
Дарья ЩЕРБИНИНА
С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев

С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае с начала 2026 года полицейские депортировали из России 218 иностранных граждан. Кроме того, еще 361 человеку закрыли въезд в страну.

Проверки затрагивают в том числе иностранных студентов.

Во время одного из рейдов правоохранители выявили 22-летнего гражданина Туркменистана, приехавшего в Россию на учебу. Однако вместо посещения занятий молодой человек работал таксистом на арендованной машине.

На иностранца составили административный протокол по статье о незаконной трудовой деятельности. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей и постановил принудительно выдворить за пределы страны. Сейчас нарушитель находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru