С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев

В Пермском крае с начала 2026 года полицейские депортировали из России 218 иностранных граждан. Кроме того, еще 361 человеку закрыли въезд в страну.

Проверки затрагивают в том числе иностранных студентов.

Во время одного из рейдов правоохранители выявили 22-летнего гражданина Туркменистана, приехавшего в Россию на учебу. Однако вместо посещения занятий молодой человек работал таксистом на арендованной машине.

На иностранца составили административный протокол по статье о незаконной трудовой деятельности. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей и постановил принудительно выдворить за пределы страны. Сейчас нарушитель находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

