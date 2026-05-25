В Пермском крае в четвертый раз прошел День памяти Северных юнг

25 мая в Пермском крае вновь отметили День памяти Северных юнг. Памятная дата проводится в регионе уже четвертый год подряд и посвящена подросткам, которые во время Великой Отечественной войны служили на флоте вместе со взрослыми моряками. Юные матросы участвовали в боевых действиях на Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах, а также на речных и морских флотилиях страны. Многие из них были награждены за службу и мужество.

Торжественные мероприятия состоялись на плацу у исторического здания Пермского речного училища. В построении приняли участие курсанты, кадеты и представители молодежных патриотических организаций региона. Среди участников были воспитанники кадетских школ Перми и Осы, курсанты речного училища, представители движений «Юнармия», «Юнфлот», «Молодая Гвардия» и «Движение Первых». Для некоторых ребят этот день стал особенно важным — им вручили паспорта граждан Российской Федерации.

После официальной церемонии в здании училища прошел краевой слет юных моряков «Юнги Камы». Организатором выступил Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. В рамках программы участникам рассказали об истории камского судоходства, а также представили передвижную выставку, посвященную юнгам Пермского края в годы войны.

История Северных юнг началась 25 мая 1942 года, когда по приказу адмирала Николая Кузнецова на Соловецких островах открыли Школу юнг при Северном флоте. Туда принимали добровольцев в возрасте от 14 до 16 лет. Тогдашняя Молотовская область, ныне Пермский край, вошла в число регионов, откуда набирали будущих моряков. За годы войны в школу поступили 365 жителей Прикамья, хотя желающих было намного больше.

Память о соловецких юнгах в регионе сохраняется и сегодня. В их честь названы улицы в Перми, Очере и Добрянке, установлены памятные знаки и мемориальные доски. Кроме того, в последние годы в Прикамье активно развивается работа по изучению истории юнг: созданы электронные архивы, образовательные материалы для школ и поисковые проекты для курсантов речного училища.

