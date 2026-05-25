Цифровой комфорт среди природы

С начала года гости из более чем 50 регионов страны выбрали для отдыха и оздоровления пермский санаторий «Демидково». Помимо лечения они активно общаются с близкими, делятся впечатлениями, отправляя фото и видео. Объем передачи данных в этой локации уже эквивалентен отправке свыше 1,5 миллионов снимков и продолжает расти. Об этом свидетельствуют обезличенные данные МегаФона.

В праздничные и выходные дни нагрузка на сеть оператора в пермской здравнице вырастает в 1,5-2 раза. Активное использование цифровых сервисов подтверждает тренд на «цифровизацию» досуга. Даже находясь в оздоровительном центре, отдыхающие стремятся оставаться на связи, планировать свои маршруты и оперативно решать рабочие вопросы.

Чтобы обеспечить гостей и персонал санатория услугами связи привычного качества и высокую скорость интернета как в будни, так и дни пиковых нагрузок, инженеры компании активировали дополнительный низкочастотный слой. Это значительно расширило площадь уверенного покрытия, включая прогулочные зоны, жилые корпуса и другую инфраструктуру курорта.

- Мы понимаем, что для современного путешественника связь — это не просто возможность позвонить, а часть комфортного пребывания вне дома. Стабильный интернет и голосовая связь уже стали неотъемлемой частью качественного отдыха. Для МегаФона это сигнал к развитию инфраструктуры в таких локациях: санаториях, базах отдыха, туристически привлекательных местах, - отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев.