Депутаты из Губахи отправили гуманитарную помощь участникам спецоперации

Фото: канал в макс "На местах"

Представители Думы Губахинского округа Константин Поролло и Александр Кузьмин в шестой раз приняли участие в гуманитарной миссии из Пермского края в зону СВО. Поездка стартовала 16 мая и продолжалась неделю.

Во время командировки участники конвоя встретились с военнослужащими — уроженцами Губахинского округа, которые выполняют задачи на передовой. Для бойцов доставили крупную партию необходимого оборудования и личных посылок.

Как рассказал председатель Думы Константин Поролло, подготовка к отправке заняла около четырёх месяцев. За это время жители округа и местные организации собрали более 1,5 миллиона рублей. На собранные средства закупили технику и оборудование по запросам военнослужащих.

В состав гуманитарного груза вошли квадрокоптер, автомобиль УАЗ с комплектом запчастей и колёс, мотоцикл, генераторы, детекторы беспилотников, инструменты, антидроновые устройства, бензопила, болгарки, отопители, медикаменты, аккумуляторы, радиоприёмник и другое необходимое оборудование. Один из жителей Губахи передал бойцам личный мотоцикл «Урал». Кроме того, на передовую доставили 130 маскировочных сетей и индивидуальные посылки для военнослужащих.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru