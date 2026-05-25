В Перми обновят мобильное приложение общественного транспорта за 19,9 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми МУП «Городское управление транспорта» объявил конкурс по сопровождению и развитию программы для ЭВМ «Мобильное приложение для пассажира общественного транспорта» («Транспортная карта Пермь»). Исполнитель должен обеспечить работу системы 24 часа в сутки 365 дней в году.

Согласно проектной документации, победитель конкурса также обеспечит работу каналов связи для доступа к системе. В число других пунктов вошли: модернизация серверного оборудования и каналов связи для стабильной и качественной работы системы, разработка и модернизация программного обеспечения, замена вышедшего из строя оборудования, сопровождение работы системы.

Срок действия контракта – с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года. Начальная стоимость контракта – 19,9 млн руб. Заявки для участия в электронном аукционе необходимо подать до 2 июня.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru