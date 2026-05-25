Пермский бизнес расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами

25 мая 2026 года в Перми в рамках форума «Дни пермского бизнеса 2026» прошли переговоры между предприятиями региона и представителями бизнеса из Монголии, Казахстана и Узбекистана.

В деловой программе участвовали компании из строительной, промышленной и энергетической сфер. Зарубежные партнеры заинтересовались продукцией пермских производителей, включая промышленную химию, спецодежду и средства защиты, композитные материалы, сельхозтехнику, оборудование для переработки отходов, пиломатериалы, кабельную продукцию и строительные материалы.

Организатором встреч выступил Центр поддержки экспорта Пермского края. Мероприятие прошло в рамках национальных проектов, направленных на развитие экспорта и укрепление экономики. Основной задачей стало установление прямых контактов между региональными предприятиями и потенциальными иностранными заказчиками.

Формат B2B-переговоров позволил сторонам обсудить условия поставок, требования к продукции, логистику и перспективы долгосрочного сотрудничества.

Кроме деловой программы, иностранные делегации посетили ряд предприятий Пермского края. Гостям показали производства геосинтетических и гидроизоляционных материалов, IT-решений для промышленности, продукции лесопереработки, сельскохозяйственной техники, систем безопасности и композитных строительных материалов. Среди предприятий — «Кредо пласт», «Миконт», «Красный Октябрь», «КРМЗ», «Градиент» и НПО «Армастек».

Во время визитов представители зарубежных компаний познакомились с производственными процессами, ассортиментом продукции и экспортными возможностями пермских предприятий. Это позволило оценить уровень производства и обсудить возможные совместные проекты.

О результатах встреч рассказали и участники со стороны бизнеса. Компания «ТД Урал ПАК» провела переговоры с партнерами из Монголии и Узбекистана. Стороны обсудили поставки продукции за рубеж и договорились продолжить сотрудничество.

В компании отметили, что формат индивидуальных переговоров оказался эффективным: удалось наладить прямой диалог с руководителями иностранных компаний и определить дальнейшие шаги по развитию экспортных поставок. В ближайшее время стороны планируют продолжить обсуждение коммерческих условий и подготовить проект соглашения.

Руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина подчеркнула, что подобные встречи помогают предприятиям региона выходить на новые рынки и находить зарубежных партнеров. По ее словам, иностранный бизнес проявляет стабильный интерес к продукции пермских производителей.

По итогам форума участники договорились продолжить обмен коммерческими предложениями и дальнейшую работу по развитию экспортных поставок в Монголию, Казахстан и Узбекистан. Центр поддержки экспорта Пермского края продолжит помогать компаниям региона в развитии международных деловых связей.

