НовостиСпорт25 мая 2026 10:16

«Пермские медведи» начали с победы серию матчей за бронзовые медали

Пермяки на своем поле принимали «Чеховских медведей»
Павел ШАТРОВ
Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края | Владимир Горшков

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги стартовали решающие матчи. В них определят призеров сезона 20225-2026 годов. Серия встреч пройдет до двух побед одного из соперника.

За звание чемпиона страны встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Обладатель «бронзы» станет известен в матчах «медведей» из Перми и Чехова.

«Пермский медведи» стартовый матч серии провели на своем поле и победили со счетом 32:31 (17:16). Следующий матч пройдет в Чехове 30 мая. В случае необходимости третий матч соперники проведут 6 июня вновь в Перми.

