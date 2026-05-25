Следком РФ возбудил дело после падения дерева на мать с ребенком в Перми

Фото: Следственное управление СК РФ по Пермскому краю

В центре Перми днем 24 мая упало дерево на проходивших рядом пешеходов. Множественные ушибы м ссадины получили женщина 1983 года рождения и ее малолетняя дочь 2020 года рождения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования людей.

Информацию о ЧП на ул. Советской разместили социальные сети. По пути в магазин на мать с дочерью рухнула аварийная липа.

Следователь назначил судебно-медицинские экспертизы. Следственные органы проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Расследование уголовного дела продолжается», – сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.

