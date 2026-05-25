Прокуратура нашла нарушения при подъеме затонувших судов из трех рек Прикамья

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура установила нарушения со стороны ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних путей». Надзорное ведомство проверило исполнение законодательства о водных биологических ресурсах.

Прокуратура выявила нарушения при подъеме затонувших бесхозяйных судов, их частей и механизмов со дна рек Сылвы, Чусовой и Камы. Работы проводили без оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, а также согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Руководителю госучреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения меры к устранению нарушений не приняты. Пермский краевой суд подтвердил обоснованность позиции природоохранного прокурора.

«Краевой суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратуры и возложил на Администрацию Камского бассейна внутренних путей обязанность по проведению оценки воздействия выполненных работ на водные биологические ресурсы и среду их обитания», – говорится в сообщении Единого портала прокуратуры РФ.

