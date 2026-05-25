В Прикамье драка двух хоккеистов привела в суд и к штрафу на 160 тысяч рублей

В Прикамье суд рассмотрел конфликт двух несовершеннолетних хоккеистов. За действия детей пришлось отвечать родителям.

Конфликт между 14-летним игроком одной команды и 13-летним другой произошел после тренировки. Более старший из них стал кидать листья в своего оппонента, которому это показалось оскорбительным, он попытался выяснить причину этих действий. Словесная перепалка между юными спортсменами переросла в драку.

Зачинщик ударил соперника по лицу и нанес ему легкий вред здоровью. Подростка госпитализировали в стационар с переломами скуловой кости и челюсти, а также гематомой лица и ушибом глазного яблока.

В медучреждении ребенок проходил лечение около месяца, после выписки он также находился под наблюдением специалистов. Все время восстановления мальчик испытывал сильные боли, дискомфорт во время приема пищи и произношении слов.

Мать пострадавшего обратилась в суд с требованиями компенсировать ее семье негативные последствия драки. Ее иск был удовлетворен.

Ввиду того, что на момент судебного разбирательства виновник травм не достиг совершеннолетия, обязательства по возмещению морального вреда были возложены на его законного представителя. Общая сумма взыскания составила 160 тыс. руб.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Березникам и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства у одного из родителей несовершеннолетнего нарушителя были арестованы банковские счета.

«Денежных средств на них оказалось достаточно, чтобы после обращения взыскания погасить перед пострадавшей стороной всю сумму финансовых обязательств», – сообщила пресс-служба краевого ведомства.

