Ученые из Перми применили Искусственный интеллект для выбора цвета фасадов домов

Ученые Пермского политеха получили патент на способ подбирать цвет фасада зданий под конкретный запрос с учетом климата, стиля и эмоций людей. Искусственный интеллект сформирует его в кодах реальных красок RAL. Это точный, стандартизированный код оттенка.

Первое внедрение инновационной технологии применят при разработке дизайн-кода для Соликамска и Березников. Крупнейшие города Пермского края в скором времени отметят свои юбилеи – 600-летие в 20230 году и 100-летие в 2032 году соответственно.

В процессе работы ИИ-технология обращается к базе данных, собранной за несколько лет. В нее вошли тысячи фотографий реальных фасадов разных регионов. Каждое изображение размечено по типу здания, стилю, региону, эмоциональным оценкам на основании опросов жителей городов.

При работе с базой добавляются новые изображения, происходит обновление разметки под конкретный запрос. В дальнейшем программа анализирует, какие RAL-цвета чаще всего встречаются на фасадах с заданными параметрами.

На выходе система из более 2500 цветов в коллекции RAL Digital выбирает не более шести самых подходящих под запрос архитектора цветов. Для каждого из них формируются колеровочные композиции на основе цветовые гармоний. В результате из нескольких миллионов сочетаний цветов и оттенков формируется не более 50 цветовых композиций на выбор архитектора.

Начальник управления организации научных исследований ПНИПУ Александр Алексеев отметил, что ключевое преимущество разработанного способа – универсальность. Разработка формирует композиции на основе установленных соотношений между цветами и определенными условиями - климатом, стилем здания, типом постройки и даже эмоциями людей.

Например, если мы знаем, какие цвета вызывают у людей положительные эмоции, а какие лучше подходят для пасмурной погоды, система подберёт такое оформление фасада, которое будет максимально нравиться прохожим и гармонировать с окружающей средой.

В Соликамске и Березниках решения учтут суровый климат и местные традиции. В дальнейшем технологию можно масштабировать на другие города России.

В крупных городах страны существуют требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Они регламентируют внешний вид, фасадные решения, стиль, материалы отделки, цветовую гамму и освещение зданий.

«Московская цветовая палитра» учитывает 416 цветов. В Санкт Петербурге действует историческая палитра из 40 оттенков, в 2020 году ее расширили до 114 цветов. В Перми к 1 марта 2025 года установили требования к цветовому решению фасадов из более 300 оттенков.

