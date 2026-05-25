В Перми установили мемориальную доску герою СВО, закрывшему собой товарища

Фото: Единый центр поддержки | Благотворительный фонд

В конце прошлой недели пермяки отдали дань памяти погибшему на СВО земляку. В школе №30 на ул. Ивана Франко, 43 состоялось торжественное открытие мемориальной доски своему выпускнику Коростелеву Александру Викторовичу.

Александр Коростелев родился 2 декабря 1985 года. С 1992 по 1999 год учился в школе №30. Учителя вспоминают его как очень активного, целеустремленного и дружелюбного человека. Эти качества сделали Александра заметной фигурой среди сверстников.

После окончания школы он служил в армии, затем работал токарем-фрезировщиком на заводе «Машиностроитель». В 2021 году стал заниматься промышленным альпинизмом в северных регионах страны.

В июне 2024 года Александр Викторович принял решение встать на защиту интересов Отечества. О боевом пути рассказало сообщество «Сила в братстве – 59». В зоне проведения СВО земляк проходил службу в минометном отделении мотострелкового батальона на Покровском направлении. За это время он проявил невероятное мужество, был несколько раз ранен, но продолжал выполнять свой долг.

Для Александра стал последним бой 18 ноября 2025 года. Он закрыл собой раненого товарища от вражеского дрона. Пермяка посмертно наградили орденом Мужества. Дома героя ждали дочери 2007 и 2010 годов рождения.

«Такие моменты напоминают: герои – это наши земляки, ученики, соседи. Те, кто учился за этими партами, ходил по этим коридорам, а потом сделал свой выбор – защитить страну. Мемориальная доска – это обращение к тем, кто сейчас учится в школе: помнить, ценить, быть достойными», – отметил во время торжественной церемонии директор краевого благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев.

