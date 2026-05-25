В Прикамье на вершину Полюда забралась медведица с тремя медвежатами

Кадр из видео: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский»

Вершину Камня Полюд на севере Прикамья посетила необычная группа туристов. Камера заповедника «Вишерский» зафиксировала большое семейство медведей. Пупулярную туристическую локацию посетила огромная медведица с тремя медвежатами.

В заповеднике напомнили о соблюдении правил безопасности. Гора Полюд – это не прогулочный парк, а природная территория, где в естественной среде обитают животные. Путешественников также просят не оставлять на вершине остатки еды и другой мусор, чтобы не привлекать излишнее внимание зверей.

Посещение Полюда косолапыми гостями произошло 8 мая.

