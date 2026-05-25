«Амкар Пермь» после ничьи в Тюмени остался на четвертом месте

Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Тюмень» | fc-tyumen.ru

Пермский «Амкар» провел важный матч против «Тюмени» на поле соперника. Перед пермяками стоит задача выйти в дивизион «Золото» Второй лиги по футболу.

Матч в Тюмени завершился без забитых мячей – 0:0. Пермяки занимают четвертое место в турнирной таблице.

Вхождение в четверку лучших команд по итогам группового турнира обеспечит пермякам выход в дивизион «Золото». По итогам осенней части розыгрыша лучшие команды получат право побороться за вход в Первый дивизион ФНЛ.

До завершения второго круга в дивизионе «Серебро» команде из Перми осталось провести три матча: 30 мая – в Перми против «Кубани», 6 июня – в Грозном против «Алании», 14 июня – в Перми против «Динамо-Владивосток».

