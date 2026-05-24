В Перми завершили расселение аварийного дома в Индустриальном районе

В Индустриальном районе Перми полностью расселили аварийный многоквартирный дом, расположенный на улице Танкистов, 18. Работы провели с использованием механизма комплексного развития территории.

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в доме находились десять квартир общей площадью 416 квадратных метров. В здании проживали 15 человек.

Жильцы получили поддержку в зависимости от формы собственности: одним выплатили денежную компенсацию, другим предоставили благоустроенные квартиры.

Расселение прошло в рамках проекта комплексного развития жилой территории, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской.

