Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 13:13

В Пермском крае выросло число туристов на весенних маршрутах

Наиболее популярным видом отдыха у туристов остаются водные сплавы
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Пермском крае выросло число туристов на весенних маршрутах

В Пермском крае выросло число туристов на весенних маршрутах

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этой весной туристическая активность в Пермском крае заметно увеличилась. По данным регионального управления МЧС, количество зарегистрированных путешественников стало почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили в администрации Березников, с начала 2026 года регистрацию туристических маршрутов прошли более 3,6 тысячи человек. Среди них — 527 детей.

Наиболее популярным видом отдыха у туристов остаются водные сплавы. Их выбирают более 86% зарегистрированных путешественников. Только в майские праздники на маршруты и речные походы отправились свыше 740 человек.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru