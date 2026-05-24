В Перми состоится полуфинал турнира «Кубок Победы» по боксу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» в Перми пройдут полуфинальные поединки турнира «Кубок Победы». За выход в финал поборются команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама».

В составе команды «Кама» на ринг выйдет пермский спортсмен Александр Суслов — обладатель Кубка России по боксу.

Полуфиналисты определились по итогам первого этапа соревнований, который прошел в Оренбурге. Тогда участие в турнире приняли команды восьми федеральных округов. Бои проводились в пяти весовых категориях — до 57, 67, 71, 80 и свыше 86 килограммов.

В четвертьфинальных встречах команда «Кубань» победила сборную «Тула», «Урал» оказался сильнее «Ахмата», «Кама» обыграла «Сибирь», а «Ленинград» одержал победу над командой «Москва».

На турнире в Перми зрители также увидят известных спортсменов, среди которых чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Саввин, а также призеры мирового первенства Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль.

Начало соревнований запланировано на 18:00. Посетить турнир можно бесплатно.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru