В Перми представили новое туристическое приложение «Пермь Здесь»

На форуме «Дни пермского бизнеса» глава Перми Эдуард Соснин рассказал о развитии внутреннего туризма и презентовал мобильное приложение «Пермь Здесь», созданное для гостей города.

Во время выступления Эдуард Соснин отметил, что Пермь ежегодно посещает все больше туристов, однако обычные онлайн-сервисы не помогают в полной мере познакомиться с атмосферой и особенностями города. По его словам, новое приложение должно стать удобным цифровым помощником для путешественников.

Сервис «Пермь Здесь» объединяет информацию о туристических местах, культурных площадках, ресторанах и городских маршрутах. В приложении уже доступны данные о сотнях достопримечательностей, объектах культуры, парках и заведениях общественного питания. Пользователи могут выбрать готовые экскурсионные маршруты, изучить афишу мероприятий, найти места для проживания и построить прогулку по интерактивной карте.

Одной из главных функций стала система создания персонального маршрута. Искусственный интеллект подбирает программу посещения города после ответов пользователя на несколько вопросов. Кроме того, в приложении появились развлекательные функции — просмотр 3D-моделей достопримечательностей и AI-фильтр, показывающий, как человек мог бы выглядеть в разные исторические эпохи.

В дальнейшем разработчики планируют добавить английскую и китайскую версии сервиса, а также расширить количество партнеров и интерактивных возможностей.

