На ремонт дороги Чердынь—Бондюг направят более 22 млн рублей

В Пермском крае объявлен конкурс на проведение ремонта участка автодороги Чердынь—Бондюг. Информация о закупке опубликована на портале государственных торгов. Начальная стоимость контракта составляет 22 миллиона рублей.

Речь идет об участке трассы с км 22+930 по км 24+997. Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит выполнить ремонт дорожного покрытия, а также установить необходимые дорожные знаки.

Планируется, что работы начнутся 1 мая 2027 года и завершатся до 6 сентября того же года.

Подать заявку на участие в конкурсе компании смогут до 25 июня.

