В Пермском крае передали в суд дело о незаконной вырубке леса

В Прикамье завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, которых обвиняют в незаконной заготовке и продаже древесины. Как сообщили в краевом управлении МВД, фигурантами дела стали девять человек.

По данным следствия, организовал схему мужчина 1982 года рождения. Он привлек к незаконной деятельности восемь знакомых в возрасте от 28 до 65 лет. С 2023 по 2024 год участники группы вырубали лес на территориях Бардымского и Чернушинского округов, не имея необходимых разрешений.

Следователи установили, что за это время было уничтожено около 400 деревьев разных пород, среди которых ели, пихты, березы и липы. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 12,8 миллиона рублей.

Незаконно добытую древесину, по версии правоохранителей, доставляли в деревообрабатывающий цех одного из обвиняемых. Там лес перерабатывали и затем продавали. По информации МВД, доход от реализации древесины составил примерно 2 миллиона рублей.

Работу группы пресекли сотрудники полиции. Сейчас уголовное дело по статьям о незаконной рубке леса и обороте нелегально заготовленной древесины направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

