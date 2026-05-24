В Камской долине Перми откроется новый городской пляж

С начала июня в Перми начнет работать коммерческий пляж Baden Family, расположенный в Камской долине. Торжественное открытие запланировано на 6 июня. Информацию об этом опубликовал оператор площадки в социальных сетях.

Гостям пляжа предложат аренду шезлонгов, зонтов и сапбордов. На территории оборудуют зоны отдыха, кафе и детскую площадку. Кроме того, здесь собираются регулярно проводить развлекательные и культурные мероприятия.

Объем вложений в развитие территории составит около 543 миллионов рублей. Проект включает строительство пляжных баров, заведений общественного питания, открытых бассейнов, спортивных площадок с душевыми и раздевалками, зоны глэмпинга, апарт-отеля, парковки и пространства для водно-оздоровительных процедур. Полностью завершить реализацию проекта планируют к концу 2030 года.

Ранее "КП-Пермь" писала, что в Перми в ближайшее время планируется запуск двух новых гостиниц — Hilton и Azimut.

