В Перми обсудили архитектуру евразийской безопасности

Фото: канал Дмитрия Махонина в МАКС

В краевой столице уже во второй раз прошли общественно-политические слушания — на этот раз по вопросам безопасности и сотрудничества в Евразии. Их провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Одна из ключевых задач, которую поставил перед нами президент Владимир Путин, — развивать партнёрство с другими странами евразийского континента. Мы налаживаем прочные связи с руководством регионов зарубежных стран, ездим в деловые поездки, участвуем в выставках, представляем за границей то, что выпускают наши предприятия, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона также добавил, что сегодня Прикамье торгует с более чем 130 государствами мира. Отдельно развивает совместные промышленные проекты. В них задействовано больше 600 наших заводов и компаний — они поставляют свои технологии и наработки 53 холдингам, как российским, так и иностранным.

Уже шесть лет подряд наш регион входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по объёму торговли с другими странами. И экспорт высокотехнологичных товаров тоже растёт.

- Будем и дальше укреплять позиции Пермского края на внешнем рынке, - подытожил губернатор.

