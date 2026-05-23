НовостиОбщество23 мая 2026 9:15

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову показали в Перми деревянных богов

В нашем городе он был с рабочим визитом и возглавлял общественно политические слушания по вопросам евразийской безопасности и сотрудничества
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: канал Дмитрия Махонина в МАКС

Пермь с рабочим визитом посетил глава МИД Сергей Лавров. Он стал председателем общественно политических слушаний по вопросам евразийской безопасности и сотрудничества. Кроме этого, министр встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.

- Поговорили о том, как наш край может налаживать связи с регионами других стран. Сейчас мы активно расширяем и внешнеэкономическое, и гуманитарное партнерство. Заметно выросло число международных событий, где участвуют наши, пермские представители, - сказал глава региона.

Также Дмитрий Махонин показал Сергею Викторовичу новую Художественную галерею. - Провели экскурсию по уникальным экспозициям — иконостасу Николая Рериха и коллекции Пермской деревянной скульптуры, - добавил губернатор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru