В Пермском крае отменили режим Беспилотная опасность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Введный утром 23 мая в Пермском крае режим "Беспилотная опасность" сняли в 12.07. Об этом сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности. Также сняты ограничения и в пермском аэропорту.

Напомним, 23 мая вражеские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий региона. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрйи Махонин.

- По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, - обратился к жителям губернатор.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru